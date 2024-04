Quartu si dota di una nuova figura, quella del Garante dei diritti per l’Infanzia e per l’Adolescenza. A ricoprire il ruolo sarà la dottoressa Maria Greca Piras, Dirigente Scolastica cagliaritana.

La dottoressa Piras ha alle spalle attività di direzione e coordinamento di molteplici progetti in capo al Ministero dell’Istruzione.

La nomina è arrivata dal dal Sindaco di Quartu Graziano Milia. La figura del Garante dei diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza era stata istituita lo scorso maggio con una deliberazione del Consiglio Comunale. Contestualmente era stato approvato il relativo regolamento. A seguire, nel mese di febbraio era stata indetta una manifestazione d’Interesse finalizzata a raccogliere le disponibilità a ricoprire il ruolo.

Piras è stata scelta in una rosa di cinque candidature qualificate ed in possesso dei requisiti regolamentari. Rimarrà in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco e per un massimo di 6 mesi oltre la scadenza del mandato amministrativo.

Il Garante sorveglia sul diritto di non discriminazione, di miglior interesse del minore. Del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo. Promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella Città di Quartu Sant’Elena. Promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini ed adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardano direttamente o indirettamente.

Ascolta, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento. Segnala all’Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d’età, ritenute degne di approfondimento. Può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di Quartu emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione.

