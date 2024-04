Da giugno, la bellissima spiaggia di Cala Luna sarà a numero chiuso. Dorgali e Baunei, i due comuni della costa orientale sarda che si dividono quella lingua di sabbia di 800 metri, hanno infatti deciso di introdurre il vincolo a partire da quest’estate.

Le due amministrazioni comunali hanno concordano l’esigenza di gestire gli arrivi sull’arenile, preso d’assalto nei mesi estivi da migliaia di turisti italiani ed esteri.

Il primo tavolo tecnico per capire come procedere con la gestione condivisa dei divieti si è già riunito con gli operatori turistici del Golfo di Orosei, Capitaneria di porto, Forestale, Questura e Prefettura di Nuoro, Confcommercio. Si è così cominciato a parlare di ticket ecologico, vigilanza e turnazione degli sbarchi per l’arrivo via mare.

L’obiettivo è duplice: preservare l’ambiente e la sicurezza dei bagnanti e tutelare le imprese del trasporto marittimo che si occupano dei turisti.

Quanto al numero massimo di presenze, si pensa a massimo mille persone. L’idea verrà concordata dai comuni con gli operatori turistici.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it