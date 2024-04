Alessandra Todde benedice la candidatura di Massimo Zedda alle elezioni comunali di Cagliari 2024. Nella conferenza stampa di presentazione, la presidente della Regione Sardegna ha speso belle parole per il collega di coalizione. Che nelle prossime settimane tenterà di riconquistare la fascia da primo cittadino della città.

“Il nostro candidato sindaco è un candidato che la città l’ha già trasformata. Quello che Massimo Zedda ha fatto per la città si vede. Penso a tutto quello che ha avuto con la sua gestione e a quello che non ha avuto con le altre, soprattutto l’ultima. Credo che i cagliaritani sapranno distinguere” ha dichiarato.

In particolare, Todde rivendica una similitudine di visione e di entusiasmo. “Valori che sono mancati alla città negli ultimi anni. Cagliari deve tornare ad essere centrale, deve tornare a parlarsi, a ricucirsi tra quartieri. Deve tornare a vedersi come una città d’Europa e nel mondo. Come una eccellenza”.

Anche perché, sottolinea la presidente, “Cagliari è il biglietto da visita della Sardegna. Il luogo dove le persone arrivano e dal quale si spostano. Una città che dà speranza a tutta la Sardegna. Ripartendo da questa città potremo riconquistare un posto nel mondo”.

Ovviamente squadra che vince non si cambia. “La coalizione è forte, coesa e ha un progetto e delle fondamenta. Con Cagliari vogliamo proseguire quello che è il progetto iniziato con la Regione e che è conseguente anche per la città. Azione e Italia Viva? Ogni contesto è particolare. L’importante è che ci sia coerenza col progetto presentato alle Regionali”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it