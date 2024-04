Nelle scorse ore, Alessandra Zedda – candidata di centrodestra alle elezioni comunali di Cagliari 2024 – aveva criticato la nomina di Luisanna Marras a commissaria del comune della città.

La Zedda aveva denunciato come la designazione della Marras, già vicesindaca di Massimo Zedda, avrebbe stravolto le regole di una corretta competizione elettorale.

Sul tema, attraverso un post sui social, è intervenuto Giuseppe Farris, candidato sindaco di CiviCa 2024. Bacchettando l’avversaria politica.

“Ora, come possa la Commissaria influenzare l’esito elettorale a me sfugge. A noi, interessa solo una cosa: che Luisanna Marras si limiti all’ ordinaria amministrazione. Conoscendola, non ho dubbi che sarà così. Per il resto, il prossimo Sindaco di Cagliari lo sceglieranno gli elettori”.

