Un ragazzo di 30 anni è stato trovato senza vita a Quartu, sulla spiaggia del Margine Rosso. Le forze dell’ordine avevano avviato le ricerche dopo che era scomparso nella serata di ieri.

Carabineri al lavoro con le indagini per ricostruire l’accaduto. In spiaggia erano presenti i suoi effetti personali. Si teme che il ragazzo sia morto per annegamento e poi trascinato dal mare verso la spiaggia.

Sul posto anche due squadre dei vigili del fuoco e la Guardia costiera.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it