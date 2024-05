Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Confermato l’ergastolo per Masih Shadid, il 31enne pakistano accusato dell’omicidio di Mirko Farci, il giovane ucciso a Tortolì mentre tentava di difendere la madre l’11 maggio 2022.

Lo ha deciso la Corte d’Assise di Cagliari, che ha accolto le richieste del pg Luigi Patronaggio. Ma c’è di più: i giorni di isolamento diurno saranno di sei mesi invece di tre, come disposto nel processo di primo grado.

L’imputato era presente in aula oggi per la sentenza, così come i familiari del giovane ucciso, scoppiati in lacrime al termine dell’udienza.

