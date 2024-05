Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Torna l’allerta incendi in Sardegna.

Secondo il report dell’Effis, il Sistema europeo di informazione del servizio di gestione emergenze del programma Ue Copernicus, il livello di rischio nel centro dell’Isola e sulla costa orientale è attualmente rosso, ovvero “alto”.

Resta giallo, invece, nel Cagliaritano, nel Sassarese, in Gallura e nel Sulcis.

La notizia arriva poco dopo la terza gara per la campagna antincendio 2024 andata deserta in Sardegna. Ciò significa che nessuna società, al momento, avrebbe accettato le condizioni della Regione per la fornitura di elicotteri a noleggio.

Attualmente, l’Isola dispone di 5 mezzi aerei, ma ne sarebbero necessari 14.

Per provare a salvare il salvabile le strade potrebbero essere due: ricorrere all’Esercito oppure acquistare uno o due mezzi aerei.

