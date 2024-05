Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Ancora un grave episodio dovuto alla leggerezza dei padroni con i propri cani. Un bimbo di 8 anni è stato morso sabato sera a Capoterra da un molosso portato a spasso senza museruola e guinzaglio. A denunciare l’episodio sui social è la mamma del piccolo.

“Mio figlio di 8 anni stava giocando con gli amici nel parcheggio di via Creta ed è stato morso da un cane di grossa taglia grigio scuro, senza guinzaglio, con il padrone che non si è preoccupato di tenerlo anche se i bambini spaventati glielo chiedevano” scrive.

“Il caro individuo ha solo chiesto al bambino come stava e se n’è andato. Mio marito, sentendo piangere il bambino, è uscito e ha visto il signore che andava via e solo allora il bambino in lacrime ha detto di essere stato morso. Mio marito lo ha cercato nelle vie limitrofe ma non lo ha trovato”.

“Per fortuna non è successo niente di grave, ma i molossi vanno tenuti al guinzaglio” evidenzia la donna, che ora sta cercando di rintracciare il proprietario dell’animale.

