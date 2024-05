La moda è partita da New York e ora approda a Cagliari. I Silent reading party sono incontri in cui si legge, ma solo se si vuole farlo: l’importante è mantenere il silenzio. Ognuno per sé, con il libro che vuole. E solo alla fine si scambiano le proprie impressioni.

Ad avere l’idea di esportare l’evento è stata di una giovane cagliaritana, Ester Corda. “Ci mettiamo d’accordo in un gruppo WhatsApp – racconta – dove ci sono una ventina di persone, capiamo insieme il giorno e il posto dove incontrarci e poi decidiamo la data”.

I primi due incontri si sono tenuti a Molentargius, il terzo al Poetto di Cagliari. La settimana prossima, mercoledì 29, l’appuntamento è al parco di Bonaria. “Gli incontri di solito durano due ore. Prima ci conosciamo e poi leggiamo in silenzio. Dopo di che – continua Ester – parliamo dei libri che stiamo leggendo, e ci scambiamo consigli. In questo modo si scoprono tante persone e nascono nuove amizicie. Molti pensano che si legga in silenzio e chi si crei un distacco dalle persone che ci stanno intorno, invece è proprio il contrario”.

