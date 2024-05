Ancora stazionarie le condizioni del 76enne caduto due giorni fa dal terzo piano della Casa protetta di Milis.

L’uomo si trova ricoverato in Rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari, dove sabato pomeriggio è stato trasferito in codice rosso per poi essere sottoposto a un intervento chirurgico. L’operazione è riuscita ma la prognosi resta riservata.

Da quanto si è appreso, l’uomo sarebbe caduto dal balcone della sua stanza. Immediato l’allarme degli operatori della struttura che hanno trovato l’anziano riverso per terra.

“Siamo dispiaciuti per quest’incidente – ha commentato la sindaca di Milis, Monica Ortu – L’intervento è andato bene, ci auguriamo che il nostro concittadino si riprenda al più presto”.

