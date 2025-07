Inaugurata condotta tra Samassi e Sanluri, Perra: “Siamo orgogliosi”

Quest’oggi è stata inaugurata una nuova condotta tra Samassi e Sanluri che potrà essere sfruttata dagli agricoltori, che avranno a disposizione anche una maggiore pressione.

Una condotta adduttrice che è stata voluta dal Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale. L’opera è stata realizzata nell’arco di un anno e il costo è stato di circa 3 milioni di euro, recuperati dal Pnrr poiché rientrava all’interno degli interventi previsti.

“Siamo orgogliosi – commenta Efisio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica – di inaugurare quest’opera che arriva per dare una risposta alla necessità di ottimizzare il funzionamento di alcuni comizi del distretto Samassi A, che in condizioni di forte richiesta della risorsa idrica vanno in difficoltà non riuscendo a garantire agli agricoltori una adeguata portata ed una sufficiente pressione della risorsa irrigua. Il risultato atteso è, dunque, l’efficientamento della rete di distribuzione e l’ottimizzazione della gestione irrigua consortile”.

