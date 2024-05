Pomeriggio complesso per i vigili del fuoco di Cagliari, che si sono ritrovati a dover domare due diversi incendi ravvicinati. Uno a Selargius e uno a Settimo San Pietro.

Il primo intervento a Selargius intorno alle 15:10: un casolare ha preso fuoco in località Pitz’e Pranu. L’incendio, che si è sviluppato per cause ancora da accertare, ha coinvolto l’intera struttura propagandosi alla vegetazione.

Verso le 15:30 invece, un’altra squadra dei vigili del fuoco ha lavorato per domare le fiamme in un incendio masserizie in via Mattei nella Zona Industriale del comune di Settimo San Pietro. L’incendio ha interessato anche la parete di un edificio limitrofo causandone il distacco dell’intonaco.

Sul posto sono intervenute le squadre della Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco di Cagliari, che hanno evitato la propagazione delle fiamme ed alla bonifica dell’area.

Presenti anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it