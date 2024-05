Al via i lavori per la riqualificazione degli spazi davanti alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini di Quartu. L’intervento prevede la realizzazione di un’unica grande piazza, sagrato compreso.

Il cantiere rimarrà aperto poco più di tre mesi: consegna prevista a ottobre.

“Stiamo riqualificando uno spazio per creare socialità: una piazza che diventerà il cuore del territorio extraurbano, luogo di incontro, di aggregazione, di bellezza” commenta l’assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni.

Le strade intorno al piazzale, via dei Mughetti e via dei Nasturzi, sono state rimesse a nuovo con lavori di ripristino del manto stradale e con una nuova segnaletica. Verrà completato con un marciapiede nuovo e una pista ciclabile.

Grandi sezioni quadrate in arenaria delimitate da bordi in marmo di Orosei, listoni in legno e panchine in prossimità delle aree ombreggiate, tanto verde pubblico, nessuna barriera architettonica.

La riqualificazione degli spazi esterni alla Chiesa costerà 500 mila euro. Previsto anche molto verde con la piantumazione di varietà di essenze arboree mediterranee.

