A dispetto degli scoop del settimanale Chi, Melissa Satta ha smentito di essersi nuovamente fidanzata. Lo ha fatto durante una ospitata nel podcast “Mamma Dilettante” di Diletta Leotta.

Nelle scorse ore, infatti, i fotografi l’avevano pizzicata in compagnia dell’imprenditore ed ereditiere Carlo Beretta. Mentre tutti erano pronti a scommettere su una nuova coppia, la showgirl sarda ci ha tenuto a mettere un freno alle voci.

“Per adesso sono single, fammi respirare. Io sto anche molto bene da sola, eh!” in risposta ad una domanda della Leotta. Spiegando poi quanto sia difficile, per un uomo, stare al suo fianco e subìre una imponente pressione mediatica.

“Tutti si chiedono chi è che non vorrebbe mai stare con Melissa Satta? Nessuno! Ma io li capisco! Perché stiamo sempre con persone esposte? Non è facile essere sempre sui giornali ed essere giudicato, criticato… Non piace a tutti e quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro normale”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it