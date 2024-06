Un ciclista è stato investito all’incrocio di via Dei Giudicati con via Giudice Guglielmo a Cagliari. Un’auto, guidata da un uomo, non ha visto sopraggiungere il corridore dalla pista ciclabile ed è stato un attimo per lo scontro. Per fortuna senza conseguenze gravi.

A rendere nota la notizia è stato Ettore Businco, candidato con la lista CiViCa 2024 guidata da Giuseppe Farris. Che ha fatto notare la pericolosità della pista ciclabile.

“Il conducente dell’auto che esce da via G. Guglielmo (che ha torto), non ha visto il ciclista perchè è portato a rivolgere l’attenzione alla propria destra dove scorre il flusso principale della circolazione. Non è spontaneo guardare alla propria sinistra, perché la pista ciclabile è orientata in senso opposto a quello della circolazione generale”.

Sul posto una ambulanza per le cure.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it