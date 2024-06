Spaventoso incidente questa mattina sulla 131, all’altezza dello svincolo per Olbia. Un’autobotte per il trasporto del latte si è ribaltata intorno alle 11 per cause ancora da accertare. Coinvolta anche una seconda auto.

Due persone sono rimaste ferite e soccorse dal 118. Successivamente sono state trasportate in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto la Polizia stradale insieme ai Vigili del fuoco. Pesanti rallentamenti sul traffico in direzione di Cagliari.

