Stava facendo il bagno nella spiaggia di Is Arenas a Cuglieri, quando è stato colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Tragedia questa mattina per un turista tedesco di 72 anni, in vacanza nell’oristanese con moglie e figli.

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avvertito un malessere mentre nuotava, venendo trascinato poi dalla corrente e annegando poco dopo. I soccorritori del 118 hanno fatto il possibile per rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la Guardia Costiera.

