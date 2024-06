Cagliaripad vi accompagna alla scoperta di alcuni dei candidati sardi alle elezioni Europee 2024. Michele Cossa è candidato nella lista di Forza Italia: già leader dei Riformatori, è stato diverse volte consigliere regionale.

Le elezioni europee si svolgeranno l’8 e il 9 giugno 2024. Le urne saranno aperte sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Ogni cittadino maggiorenne potrà recarsi al proprio seggio munito di scheda elettorale e documento di identità valido.

Come nasce la sua candidatura e cosa porterà di sé, della propria esperienza personale, in Europarlamento qualora venisse eletto?

Nasce da un accordo a livello nazionale tra Riformatori e Forza Italia per portare nel parlamento europeo la battaglia per l’insularità. Ero presidente della commissione per l’insularità in consiglio regionale. Sono tra i fondatori del comitato promotore per il referendum prima e per la proposta di legge nazionale d’inserimento del principio d’insularità in Costituzione. Della mia esperienza porto i risultati di questa grande battaglia. Che ha portato ad un importante approfondimento del tema.

Quali sono i settori della Sardegna per cui serve un rapporto più stretto con le istituzioni europee?

Sono sostanzialmente tre. Il primo è la rimodulazione o flessibilità negli aiuti di Stato nei confronti delle regioni svantaggiate, essendo insulari. Questo riguarda non solo i trasporti, ma anche la possibilità di inserire forme di fiscalità di sviluppo, che risentono anch’esse della rigidità con cui l’Unione Europea applica le norme sugli aiuti di Stato. Secondo tema quello dell’agricoltura: l’Ue è indifferente rispetto alle esigenze delle isole. Non tiene conto del fatto che in Europa ci sono due fasce climatiche. Noi apparteniamo ad una fascia subtropicale. Questo comporta una modulazione della politica agricola comune ben diversa da quella che viene realizzata attualmente. Terzo settore quello dell’energia. Le drastiche scelte effettuate a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sta creando un effetto paradossale in Sardegna: la produzione di eolico e rinnovabile si sta traducendo in un rischio concreto di devastazione del territorio difficilmente recuperabile. Bisogna mettere un freno.

Cosa si aspetta dal voto dell’8 e 9 giugno e quali possono essere gli effetti politici del voto?

Mi aspetto che i sardi vadano in massa a votare. Nel 2014, la Sardegna espresse ben tre europarlamentari su 8. Nel 2019, causa tasso di astensionismo altissimo, non espresse nessun parlamentare. Questo è stato un problema importante per la Sardegna, che non ha avuto voce all’interno del Parlamento Europeo. Ed è mancata quella importante funzione di raccordo tra le esigenze peculiari dell’isola e l’Europa. Si tratta di un rapporto che dobbiamo assolutamente riprendere. La Sardegna in più deve far valere la necessità di scorporarsi dalla Sicilia, questo per evitare di lasciare alla casualità la propria rappresentanza nel Parlamento Europeo. Purtroppo il parlamento nazionale è rimasto indifferente a questa esigenza.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it