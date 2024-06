Yari Fa resta in carcere a Uta. Così ha deciso il gip del tribunale di Cagliari, Michele Contini, dopo aver ascoltato il 19enne accusato dell’omicidio di Fabio Piga sabato sera al Donegal di via Caprera, a Cagliari. Il giovane è comparso stamattina accompagnato dagli avvocati Pier Andrea Setzu e Sara Battolu, facendo però scena muta e avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Soltanto poche parole per dire che non era sua intenzione uccidere. Intanto i suoi legali hanno presentato al gip Contini dei documenti che dimostrerebbero una patologia psichiatrica. In passato infatti Fa è stato assolto da altri reati per incapacità di intendere e volere.

