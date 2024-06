La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha preso parte oggi a Nuoro, alle celebrazioni dell’anniversario della Festa della Repubblica.

Ecco il suo messaggio:

“Il 2 Giugno 1946 il popolo italiano fu chiamato, attraverso un referendum storico, a scegliere la forma di governo per il nostro Paese. Tra monarchia e repubblica fu proclamata la vittoria della forma repubblicana”, ha detto la presidente a margine della celebrazione. Quel giorno 13 milioni di donne si recarono alle urne, uno in più rispetto agli uomini. Quel giorno le donne italiane furono determinanti per la nascita della Repubblica, che oggi festeggiamo. Voglio celebrare la Festa della Repubblica con questo ricordo e una considerazione: quando le donne vengono messe nelle condizioni di esprimersi, possono essere determinanti. Buona Festa della Repubblica a tutte e tutti”.

