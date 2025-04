25 Aprile a Cagliari: fiumana di persone per le vie della città

Una fiumana di persone ha partecipato alla celebrazione del 25 Aprile a Cagliari. Da piazza Garibaldi fino a piazza del Carmine, militanti di tantissimi partiti hanno sfilato portando bandiere, striscioni e intonando “Bella Ciao”.

Il sindaco Massimo Zedda è intervenuto con un pensiero sulla giornata del 25 aprile:

“Il 25 aprile è un appuntamento irrinunciabile per ricordare la nostra storia. Questa giornata è anche monito e insegnamento per il presente e il futuro del nostro Paese. Anche quest’anno siamo in piazza per rivendicare i diritti acquisiti dopo tanto impegno e sangue versato da chi c’era prima di noi. È nostra responsabilità non dare per scontato un valore universale come la libertà, purtroppo ancor oggi minacciato. La buona politica deve continuare a essere portavoce e portatrice di pace in Europa, in Ucraina, in Palestina e in tutti quei luoghi dove si muore”.

