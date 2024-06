Lei era lì mentre il suo Fabio spirava per la coltellata ricevuta dal giovane Yari Fa. Non può darsi pace Silvia Perra, cassiera del Donegal che ha visto la sua vita stravolta in un normale turno di lavoro il sabato sera.

“Grazie per avermi reso felice, ti amo” è il messaggio affidato ai social dalla fidanzata di Fabio Piga, ex carabiniere che lavorava in un’azienda e sltuariamente svolgeva il compito di buttafuori nei locali della movida cagliaritana. Un “gigante buono” lo definiscono gli amici.

E grande era anche il dolore dei genitori, accorsi sul luogo dell’omicidio la mattina intorno alle 8.30. Un dramma senza spiegazione e una serie di vite distrutte in quello che sarebbe dovuto essere un banale sabato di festa.

