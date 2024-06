Uno dei locali più noti della movida di Cagliari teatro di una tragedia senza senso. Il Donegal e il suo staff sono devastati dopo aver assistito all’omicidio di Fabio Piga, morto a 36 anni per una coltellata ricevuta in quello che doveva essere un sabato sera come tanti.

Sulle proprie pagine social il locale sceglie di non commentare l’accaduto, ma cambia le immagini del profilo con uno sfondo tutto nero in segno di lutto. E nei commenti sono tanti a solidarizzare con i gestori.

“Ragazzi devono essere serate non Lutti. Un abbraccio a tutto lo staff del locale” si legge. E ancora: “La rabbia e la tristezza per notizie come queste non è, e non sarà mai abbastanza. Un grande abbraccio a tutti voi”; “Un forte abbraccio a tutti voi e condoglianze alla famiglia del ragazzo”.

Ma c’è anche chi polemizza. “Ormai servono pattuglie di polizia a controllare prima e dopo serata, non buttafuori”; “Ho passato tantissime serate bellissime al Donegal… sono riandato 2 volte ultimamente, ambiente da peggior locale di Caracas… condoglianze alla famiglia, e anche a voi del Donegal”; “In 24 anni mai sucessa una cosa del genere, prima di entrare in un locale publico bisogna che controllino a tutti se hanno armi adosso”.

