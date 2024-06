Per 15 ore è rimasto intrappolato in un pozzo, finché i Vigili del fuoco non sono riusciti ad estrarlo. Brutta avventura per un 80enne dell’oristanese, uscito nelle campagne di Cabras ieri mattina in cerca di lumache e bloccato fino a tarda notte dentro la profonda cavità.

Dopo l’inizio delle ricerche, lo sfortunato anziano è stato individuato dai pompieri che hanno provveduto a metterlo in salvo, scosso e provato dall’esperienza. Sul posto anche il personale del 118 che l’ha preso in carico constatando le fortunatamente non gravi condizioni.

