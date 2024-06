Cagliaripad vi accompagna alla scoperta di alcuni dei candidati sardi alle elezioni Europee 2024. Cinzia Pilo è candidata nella lista Movimento 5 Stelle: è una manager, già presidente dell’associazione Debra Italia, ha istituito Fondazione Reb Onlus.

Le elezioni europee si svolgeranno l’8 e il 9 giugno 2024. Le urne saranno aperte sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Ogni cittadino maggiorenne potrà recarsi al proprio seggio munito di scheda elettorale e documento di identità valido.

”Da sempre mi occupo di temi europei. Ho una lunga esperienza nella settore della finanza internazionale e della sanità, soprattutto per quanto riguarda le malattie rare e le categorie marginalizzate. E, proprio in relazione a questo ultimo tema, in Europa c’è sicuramente ancora molto da fare per garantire a tutti un accesso alla sanità e al diritto alla salute come previsto dal criterio universalistico del nostro sistema sanitario che è stato il primo al mondo per decenni e ora messo a rischio dalle politiche scellerato del Governo”.

“Le battaglie cruciali per il MoVimento 5 stelle sono la pace, la salute, e la difesa dei diritti inalienabili delle persone. Su questo ci stiamo muovendo e i cittadini che incontriamo ogni giorno ci chiedono di andare avanti. Chiedono soprattutto un salario minimo perché il lavoro non sia sfruttamento ma venga pagato dignitosamente. Troppi lavoratori dipendenti oggi sono sulla soglia della povertà, mentre aumenta la povertà assoluta. Dobbiamo cambiare registro e il MoVimento 5 stelle è pronto ad affrontare le sfide che avrà davanti”.

