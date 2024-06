Grave incidente stradale attorno alle 14 sulla provinciale 42 tra Oliena e Dorgali.

Per cause ancora da accertare, due auto, un’Alfa 159 e una Renault Scenic, si sono scontrate frontalmente. Quattro persone sono rimaste ferite.

Sul posto le ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco.

Dalle prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto poco dopo il ponte di Oloè, in località Morgogliai. Si pensa a un malore dell’autista dell’Alfa, una donna che viaggiava in direzione di Oliena e in compagnia di un’altra donna. Da qui l’invasione di corsia dove stava viaggiando un’auto condotta da un uomo con a bordo anche la madre.

Sono rimasti feriti tutti gli occupanti dei due veicoli. Non si conoscono ancora le condizioni delle persone coinvolte.

++ Notizia in aggiornamento ++

