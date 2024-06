L’ex primo ministro britannico Boris Johnson rientra a Londra dopo una visita in Sardegna. Questa mattina il politico e giornalista inglese è stato avvistato all’aeroporto di Elmas su un volo diretto da Cagliari a Londra.

Ex leader dei Conservatori, Johnson è stato uno dei premier più controversi degli ultimi anni, a cominciare dalle sue posizioni in periodo di pandemia e proseguendo con il cosiddetto “partygate”, lo scandalo delle feste organizzate a Downing Street nonostante il lockdown imposto per il Covid.

Per Johnson nessun incontro ufficiale nell’Isola, ma un periodo di vacanza lontano dalle pressioni britanniche.

