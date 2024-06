Si è schiantato con l’auto contro i veicoli parcheggiati in via Montevecchio, ma a causare l’incidente è stato un malore fatale. Tragedia ieri in tarda serata a Cagliari, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita per un arresto cardiaco mentre era alla guida.

Inutile l’intervento del 118, all’arrivo dei soccorsi l’uomo era già morto. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi di legge.

