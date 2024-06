Scontro tra l’assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, e la nuova presidente dell’Anci Daniela Falconi. Manca aveva espresso il proprio disappunto per la riunione saltata ieri tra Regione e sindaci sui centri per l’impiego, attaccando sui social i rappresentanti dei Comuni per l’assenza all’incontro. “Avrebbe dovuto tenersi un primo incontro preliminare di raccordo con i sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto” ha scritto l’assessora in un passaggio del post. “L’incontro, organizzato in video conferenza per agevolare la presenza degli invitati, è però saltato per la mancata partecipazione da parte di alcuni dei primi cittadini convocati”.

Un’uscita che non è piaciuta alla numero uno dell’Associazione dei Comuni sardi che ha replicato duramente. “Ancora una volta i sindaci vengono esposti ad una pubblica gogna, per quello che sembrerebbe un semplice disguido nelle convocazioni che si sarebbe potuto risolvere con una telefonata” dichiara la presidente di Anci Sardegna. “Non risulta pervenuta alcuna convocazione né alle mail dei sindaci sardi e nemmeno all’Anci Sardegna, che solitamente fa da raccordo fra istituzioni. Spiace constatare che questa leggerezza arrivi proprio da chi rappresenta le istituzioni e dovrebbe ben conoscere il lavoro che ogni giorno tutti i sindaci svolgono per le proprie comunità”.

Falconi conclude: “Confidiamo in un ripensamento dell’assessora circa le parole utilizzate. Non sarebbero male nemmeno le scuse ufficiali“.

