Il tennista sardo Lorenzo Carboni firma un grande traguardo sportivo per l’Isola. L’algherese classe 2006 ha vinto ai quarti del Roland Garros dedicato alla categoria Junior battendo 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) il giapponese Sakamoto, numero 1 del tabellone.

Per Carboni un match equilibrato contro il talento nipponico, perdendo il primo set ma dominando il secondo e riuscendo a spuntarla al terzo non senza difficoltà. Per la Sardegna si tratta di un traguardo sportivo prestigioso e storico, con Carboni che aspetta il vincente tra il francese Kouamé e il polacco Bekieta per sognare la finalissima.

