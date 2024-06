“Oggi abbiamo saputo informalmente che i medici dell’Ascot si sono dimessi perché non vengono pagati dalla Asl di Olbia. Pare che vadano a lavorare alla Asl di Sassari perché quest’ultima invece paga. Pare che la Asl di Olbia abbia i fondi ma non pagherebbe i medici che svolgono attività nei nostri comuni. Senti la Asl di Olbia e parrebbe che sia invece la Regione a non avere erogato i fondi sufficienti per garantire il servizio Ascot”.

La denuncia arriva dal sindaco di Monti, Emanuele Putzu, in un post sulla sua pagina Facebook. Con lui anche i primi cittadini di Padru e Oschiri, Antonelli Idini e Roberto Carta.

“Anche i medici di base – continua Putzu – che danno la disponibilità a lavorare nel nostro distretto sanitario sistematicamente fuggono via! Chiedi informazioni e, se hai la fortuna che qualcuno ti risponde, nessuno sa nulla di preciso. Ma è possibile tutto questo? Come fanno i malati cronici? Come fanno i soggetti fragili? Come fanno i cittadini sprovvisti della assistenza di base? Che vergogna! Non è più tollerabile che vengano interrotti servizi essenziali dei cittadini”.

“Forse – conclude Putzu – è arrivato il momento di esporre i fatti alla Procura della Repubblica affinché approfondisca il motivo di questi gravi disservizi ed individui eventuali responsabilità e responsabili”.

