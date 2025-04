Fratelli Deiana, aperto un fascicolo dalla Procura: ricerche senza sosta

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo sulla scomparsa dei fratelli olbiesi Giuseppe e Lorenzo Deiana, di 24 e 20 anni, spariti da sabato scorso dopo un’uscita in mare per una battuta di pesca a Golfo Aranci. Da allora non si hanno più notizie dei due giovani.

Si tratta di un fascicolo per atti relativi, senza al momento indagati né ipotesi di reato. Un passaggio tecnico necessario a consentire l’avvio di attività investigative formali, alla luce dei quattro giorni di intense ma finora infruttuose ricerche.

Intanto proseguono le operazioni di ricerca, coordinate dalla Direzione marittima di Olbia. Vasto il dispiegamento di mezzi a Golfo Aranci, con la partecipazione anche di numerosi privati cittadini, che hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni per contribuire agli sforzi della Guardia Costiera.

Durante le operazioni è stato recuperato un parabordo nei pressi dell’isola di Soffi, oggetto ora di verifica: potrebbe appartenere alla piccola barca con cui Giuseppe e Lorenzo si erano allontanati. La Direzione marittima prosegue con l’impiego di droni, mezzi aerei e sommozzatori.

