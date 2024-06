Sono due gli algerini fermati dalla Squadra Mobile della Questura di Cagliari e dai Carabinieri per rapina aggravata e lesioni personali. Le accuse fanno riferimento a tre episodi avvenuti alla Marina tra aprile e il primo giugno, con vittime dei ragazzi minorenni o appena maggiorenni, che venivano brutalmente immobilizzati con spray al peperoncino e minacciati con coltelli per essere poi rapinati.

Fondamentali per rintracciare i colpevoli le testimonianze delle vittime e di altre persone, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, nonché dal monitoraggio dei social network. I due algerini sono stati identificati in via Sonnino, bloccati e portati in Questura.

