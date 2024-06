Addio alla tenda davanti all’assessorato della Sanità in via Roma a Cagliari: dopo 105 giorni di protesta, la protesta degli Oss si chiude con una buona notizia. Ovvero verranno presto stabilizzati.

Ecco perché i trentasei operatori socio sanitari sono pronti a tornare al lavoro al Policlinico di Monserrato.

“Probabilmente, tra qualche giorno smonteremo la tenda e i cagliaritani non sentiranno più parlare di noi. Ci ricorderanno come quelli che hanno lottato per i loro diritti e per la sanità pubblica, senza mai mollare” fanno sapere.

Ieri la svolta con la pubblicazione da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari della delibera con cui si impegna a dare garanzie per un lavoro duraturo almeno per una parte degli Oss.

La graduatoria resta comunque aperta e, vista la carenza di personale, tutti – spiegano i protagonisti della protesta – saranno stabilizzati.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it