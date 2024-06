Si prevede una domenica piuttosto calda in tutta l’Italia ed in particolare in Sardegna questo fine settimana.

Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di massima allerta per 8 città. Una di queste è Cagliari, dove una forte ondata di calore porterà temperature oltre i 40 gradi.

Come spiega il bollettino del ministero della Salute, che elabora i report giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore, si tratta di un livello di Pre-allerta con condizioni meteorologiche molto critiche.

