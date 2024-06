La squadra 10A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sorgono è intervenuta alle ore 18:00 circa di questo pomeriggio, sulla SP8 in territorio di Gadoni per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo della sua moto terminando la sua corsa fuori dalla sede stradale. La moto successivamente ha poi preso fuoco, coinvolgendo il bosco vicino.

Tempestivo l’intervento della squadra vvf che, dopo aver soccorso il conducente, ha domato l’incendio e messo in sicurezza tutta l’area.

Il motociclista è stato consegnato al personale del 118 e trasportato con l’elicottero all’ospedale.

