Un anziano è morto nel pomeriggio all’ospedale San Martino di Oristano in seguito ad un scontro tra auto avvenuto sotto il cavalcavia a pochi passi dalla Basilica della Madonna del Rimedio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16: per cause da accertare, un’Alfa 159 ha tamponato una Fiat Punto sulla quale viaggiavano due anziani.

Ferita una donna, che ha riportato delle lesioni ed è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti.

L’anziano, che sembrava non aver subìto delle conseguenze gravi ed era stato portato in ospedale per le cure, è morto nel giro di poche ore a causa di un improvviso arrestato cardiaco.

Sul posto per i rilievi la polizia locale di Oristano.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it