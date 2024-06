Aveva appena 22 anni Danilo Ghiani: la scorsa notte ha perduto la vita in un tragico incidente stradale.

Il giovane, di Quartucciu, era alla guida dell’auto della madre sulla strada provinciale 15, in quel di Maracalagonis. Ad un certo punto ha preso una curva, maledetta, e non è riuscito a sterzare in tempo. Il veicolo è finito fuori strada, in un vigneto.

L’impatto è stato tremendo.

Alcuni automobilisti, che hanno notato l’incidente, hanno chiamato subito i soccorsi. Arrivati piuttosto presto sul luogo e di lì la corsa verso l’ospedale Brotzu di Cagliari. Corsa vana purtroppo: il 22enne è morto poco dopo l’arrivo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it