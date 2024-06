“Immensa gioia per il risultato della lista AVS in Sardegna per le elezioni europee”. Così il segretario regionale di Sinistra Italiana Christian Locci saluta l’elezione di Ilaria Salis al parlamento europeo.

“Il risultato ottenuto è frutto del lavoro di tanti e tante che si sono spesi fino all’ultimo giorno per l’elezione di Ilaria Salis. Comitati, artisti, semplici cittadini che hanno deciso di stare dalla parte giusta, con Ilaria e Roberto Salis” prosegue Locci.

Ben 23.558 i voti raccolti in Sardegna dalla docente detenuta in Ungheria. “Il grande lavoro di tutta la comunità di Sinistra Italiana non sarebbe bastato senza il contributo di tutta la Sinistra Sarda che si è buttata con il cuore in questa battaglia”.

“Un ringraziamento particolare alla nostra Deputata AVS Francesca Ghirra, che si è spesa fin dal primo momento per garantire il risultato. Ora attendiamo con fiducia i risultati delle amministrative, Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai” conclude Locci.

