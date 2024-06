La premier Giorgia Meloni emerge come la candidata più votata in Sardegna per le elezioni Europee. Ben 61.673 preferenze per la leader di Fratelli d’Italia, più che raddoppiando i voti del secondo più votato del partito, il deputato Salvatore Deidda che si ferma all’ottimo 25.502.

La sarda più votata è però Angela Maria Quaquero del Partito Democratico. 40.864 le preferenze raccolte, superando di gran lunga la segretaria dem Elly Schlein che ottiene 20.573 voti. Tuttavia, nonostante l’eccellente risultato, Quaquero non riuscirà a entrare nel parlamento europeo.

Invece grazie ai 23.558 voti raccolti in Sardegna, Ilaria Salis di Alleanza Verdi e Sinistra si prepara a rappresentare la regione in Europa. Francesco Muscau, altro candidato della stessa alleanza, si ferma a 9.521 voti. Michele Cossa di Forza Italia ottiene 20.647 voti, seguito da Maddalena Calia con 13.263 preferenze. Risultato importante anche per l’outsider Roberto Vannacci della Lega, che raccoglie ben 15.162 voti nell’Isola.

