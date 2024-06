“Oggi stiamo dicendo per una volta che l’Italia deve guardare la Sardegna, un centrosinistra che è cresciuto, finalmente ci sarà una Regione che può governare con un’amministrazione che sa lavorare”. La presidente regionale Alessandra Todde esulta con tutto il centrosinistra per gli ottimi risultati ottenuti all’ultima tornata elettorale che si è svolta l’8 e 9 giugno scorsi in 27 comuni isolani.

Appena saputo della vittoria netta a Cagliari di Massimo Zedda, candidato del Campo largo, è corsa in piazza Garibaldi per mostrare tutto il suo supporto al neo sindaco del capoluogo sardo, che al primo turno ha conquistato (per la terza volta) la guida della città con il 59,9% delle preferenze contro l’avversaria del centrodestra, Alessandra Zedda, che si è fermata al 35%.

“Grande Massimo, sono qui per festeggiare”, conclude Todde lasciando subito la parola al neo eletto primo cittadino di Cagliari.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it