Nella sanità sarda si continua con le nomine, nonostante ci sia una deliberazione della giunta regionale che vieta ogni tipo di azione in tal senso.

Lo denuncia Giuseppino Canu, consigliere regionale di Sinistra Futura.

“Prosegue senza sosta l’attività di attribuzione di incarichi e di nomina da parte dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nonostante la Giunta regionale abbia, in maniera forte, richiamato le ASL ad esercitare solo attività di ordinaria amministrazione. I direttori generali se ne infischiano allegramente e continuano a produrre atti e nomine in spregio ai criteri di razionalità e di indipendenza. Si moltiplicano le nomine d’occasione e quelle con incarichi anche di struttura complessa e di responsabilità dipartimentale dentro le Aziende Sanitarie Locali, talvolta anche con caratteri sospetti, o peggio di “famiglia” come si registra in qualche nomina dell’Azienda Sanitaria Locale numero 8. Riteniamo dunque opportuno che si metta un freno a questo moltiplicarsi di attività di interesse dei Direttori Generali che operano con una totale mancanza di rispetto per i cittadini e gli operatori sanitari”.

