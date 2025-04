Sardegna, rinviato voto degli organi provinciali: presentata la proroga

Rinviato l’appuntamento con le elezioni di secondo livello per le province che sarebbero dovute essere indette entro il 30 aprile 2025 e poi svolte entro i 60 giorni successivi.

E’ arrivato oggi il via libera alla proposta di legge n°82 “Disposizioni per la riapertura dei termini per l’accertamento della volontà dei territori interessati e differimento del termine per l’elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane”.

Adesso si attenderà il parere della Terza commissione, ma il Consiglio Regionale dovrebbe esaminare il testo già nella seduta del 29 aprile.

Sul tema è intervenuto il presidente della commissione Autonomia e Ordinamento regionale Corrias: “La proposta di legge nasce dalla necessità di indire i referendum, così come da previsione statutaria, per sentire le popolazioni interessate che vogliono esprimere la loro volontà di stare in una provincia piuttosto che in un’altra”.

“L’altra ragione – afferma – è di carattere amministrativo e gestionale, in quanto vanno chiuse tutte le procedure finalizzate alla ricostituzione, per decreto, delle Province”.

