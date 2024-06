Un altro incidente mortale questa mattina sulla statale 196, all’uscita di Villasor.

Un’auto si è ribaltata per cause ancora da accertare: la donna alla guida era apparsa da subito in condizione disperate. È deceduta poco dopo l’impatto.

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 7, a poca distanza dal primo bivio per Serramanna, di fronte allo stabilimento dell’acqua Federica.

Non è chiaro se siano rimasti coinvolto altri mezzi.

Inutili i tentativi del Vigili del fuoco di salvare la donna ferita. Presenti anche i soccorritori del 118.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it