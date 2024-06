Condannati a sei anni di carcere e 30mila euro di multa per traffico internazionale di droga.

Lo ha deciso ieri il Tribunale di Sassari, presieduto da Giancosimo Mura, a latere Monia Adami e Sara Pelicci, nei confronti di Aktepe Hakan, di nazionalità turca e Lorenza Carvajal-Gutierrez, colombiana.

I fatti risalgono al 2009. I due sarebbero i responsabili della consegna del denaro – circa 40mila euro – per una partita di droga. Soldi con cui venneri colti mentre si recavano nel Sassarese.

L’inchiesta, nata all’estero e poi proseguita in Italia, permise di risalire a un vasto smercio di eroina, cocaina, ecstasy, hashish tra la Penisola, la Sardegna e l’Europa.

Le posizioni di Hakan e Gutierrez, ancora irreperibili, erano le ultime rimaste da valutare in ambito giudiziario dopo che gli altri protagonisti avevano già scelto perlopiù il rito abbreviato.

A difendere la coppia, l’avvocata Maria Carla Sunch, che ha fatto notare come non sia mai stato trovato dello stupefacente in possesso dei suoi assistiti. Il processo, di competenza territoriale della Dda di Cagliari, si è poi spostato a Sassari per i reati avvenuti nella provincia interessata. Inizialmente, il pm Gilberto Ganassi aveva chiesto la pena di sette anni di reclusione.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it