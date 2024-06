“In mezzo a tante notizie cupe, immersi come siamo in tante emergenze sociali e anche personali, voi avete il potere di diffondere la serenità e il sorriso”. Queste le parole di Papa Francesco che questa mattina, in Vaticano, ha incontrato 107 comici da tutto il mondo. Tra i presenti tanti volti noti tra cui Whoopie Goldberg, Luciana Litizzetto, Luca Bizzarri, Lino Banfi, Christian De Sica e Giacomo Poretti.

Presente anche l’artista sarda Geppi Cucciari che, alla sua maniera, ha deciso di rendere omaggio al Papa regalandogli una bottiglia di mirto. “La regola della Sardegna è non arrivare mai a mani vuote” ha commentato la comica a margine dell’incontro.

