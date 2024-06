Anche il fondatore del Movimento 5 Stelle si è astenuto dal voto. Lo rivela Il Foglio, spiegando come Beppe Grillo abbia preferito il mare della Sardegna alle urne per le Europee. La conferma è arrivata da alcuni amici del comico, che svelano come Grillo si stesse godendo le vacanze nell’Isola mancando all’appuntamento elettorale nel seggio di Sant’Ilario a Genova dove vota.

Un altro colpo per i pentastellati usciti con le ossa rotte dall’ultima tornata elettorale, dove solo in Sardegna hanno davvero tenuto botta trascinati dall’effetto Todde e da un Campo largo ancora unito. Per l’ex premier Giuseppe Conte sono dunque tempi durissimi.

Intanto prosegue a Tempio il processo che vede imputato il figlio Ciro Grillo e altri tre ragazzi per il presunto stupro di una ragazza nel 2019 a Porto Cervo. Oggi in aula si è presentato Francesco Corsiglia, uno degli indagati, per sottoporsi all’esame davanti al Giudice. Gli altri indagati (oltre a Grillo anche Edoardo Capitta e Vittorio Lauria) non parleranno.

