Il Psd’Az rischia di rimanere senza rappresentanza in consiglio regionale dopo aver governato per 5 anni. Alfonso Marras, rieletto sindaco di Bosa qualche giorno fa, sarebbe in dirittura d’arrivo in Forza Italia.

L’ufficialità non c’è ancora, ma secondo l’agenzia Dire la certezza arriverà presto.

Dopo gli addii di Gianni Chessa e Piero Maieli, con l’uscita di Marras il partito guidato dall’ex governatore Christian Solinas si ritroverebbe a secco in Regione.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it