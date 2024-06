Rubavano dalle auto in sosta mentre i proprietari se ne stavano tranquilli a godersi il mare. Tre persone sono finite in manette dopo una lunga attività investigativa dei Carabinieri nella costa sud-orientale della Sardegna, in località come Quartu, Villasimius, Villaputzu, Castiadas e Muravera. In manette un 23enne e un 25enne nati a Torino ma residenti a Quartu, più un 40enne nato in Bosnia e residente a Cagliari.

Il trio è stato individuato analizzando i loro movimenti con il supporto delle telecamere di videosorveglianza e delle testimonianze dei cittadini. Decisiva è stata l’identificazione del veicolo usato per gli spostamenti, una Peugeot 208, fermata sulla statale 125 var verso Cagliari dai militari del Radiomobile di San Vito.

La perquisizione del mezzo ha permesso di recuperare strumenti usati per lo scasso, ma anche oggetti di lusso tra cui contanti, profumi, tablet, abiti firmati e contanti in valuta straniera. I tre ora si trovano in carcere a Uta.

