Brutto incidente poco prima delle 11 di questa mattina sulla sp26 a Cala Gonone. Una Opel Crossland, condotta da un giovane di nazionalità cinese, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Dorgali, ha invaso la corsia opposta al senso di marcia, finendo la sua corsa contro il guardrail.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo un grande spavento per la persona alla guida e per gli altri occupanti del veicolo, andato semi-distrutto. Sul posto i Vigili del Fuoco, la polizia Locale di Dorgali e il 118.

